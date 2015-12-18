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خبر في الجول – هل ينضم مهاجم مازيمبي إلى الزمالك؟

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خبر في الجول – هل ينضم مهاجم مازيمبي إلى الزمالك؟ خبر في الجول – هل ينضم مهاجم مازيمبي إلى الزمالك؟

علم FilGoal.com أن أحد وكلاء اللاعبين عرض استقدام الزمالك لمهاجم مازيمبي الكونغولي علي سماتا خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

ويرغب الزمالك في ضم مهاجم إفريقي خلال الفترة المقبلة لتعويض رحيل عبد الله اسيسيه مهاجم الفريق البوركيني في الموسم المنقضي.

وكيل اللاعبين أخبر النادي الأبيض بأن رغبة سماتا الأولى هي الاحتراف الخارجي في أوروبا، إلا أنه إن لم يتوصل لاتفاق جادي مع أحد الأندية الأوروبية المناسبة، فسيكون الزمالك هو اختياره الأول داخل القارة الإفريقية.

ويعد مبوانا سماتا، صاحب الـ 23 عاما، أحد نجوم مازيمبي منذ عام 2011، إذ خاض معهم أكثر من 100 مباراة وسجل العديد من الأهداف، بالإضافة لمشاركته في 27 مباراة دولية مع منتخب تنزانيا، سجل فيهم 9 أهداف.

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