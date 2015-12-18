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زاهى حواس: جميع المناطق الأثرية بمصر مؤمنة تماما

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زاهى حواس: جميع المناطق الأثرية بمصر مؤمنة تماما زاهى حواس: جميع المناطق الأثرية بمصر مؤمنة تماما
أكد الدكتور زاهى حواس وزير الآثار الأسبق، أن المناطق الأثرية مؤمنة تماما، وسوف تعود السياحة لمصر العام القادم، قائلا: السياحة أهم مصدر للدخل القومى فى ، وفى آخر 5 سنوات تأثرت السياحة فى مصر كثيرا مما قلص الدخل وتعذر إنشاء متاحف جديدة لعرض الآثار.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمه نادى ليونز الإسكندرية "مساء اليوم، بأحد فنادق الإسكندرية، بعنوان "الأهرامات – المومياوات – كليوباترا" فى ظل الاكتشافات الأثرية الحديثة.

وطمأن "حواس" المواطنين على حالة المتحف المصرى، نافيا تأثره بأحداث ثورة 25 يناير، وذلك بفضل حماية المواطنين له وقوات الجيش قائلا: "ربنا ستر واللصوص سرقوا بزار الهدايا فقط وأن حجرة المجوهرات كانت مغلقة ولم يتمكن اللصوص من الوصول إليها ونفى سرقة قناع توت عنخ أمون".

وأشار إلى أنه فى فترة الانفلات الأمنى عقب ثورة 25 يناير، وقعت تعديات كثيرة على حرم الآثار من البناء العشوائى وحفر غير قانونى بحثا على الآثار، وأن فى عهد الإخوان وعقب فض اعتصام رابعة والنهضة تم تدمير متحف ملاوى وحرق كنيستين أثريتين فى مصر القديمة وحرق المتحف الإسلامى.

كما استعرض الدكتور زاهى حواس تاريخ أهم المناطق الأثرية فى مصر أهمها منطقة وادى الملوك، مشيرا إلى أن هناك العديد من المقابر لملوك لم تكتشف بعد، ووادى المومياوات الذهبية بالواحات البحرية، مقبرة توت عنخ أمون.

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مصر 365

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