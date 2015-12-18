نشرة ONA للفضائيات| تكريم عمرو الليثي….وإسعاد يونس مذيعة في راديو 9090.. ونيكولا تحي حفل نايل دراما

إعداد:إنجي لطفي

تقدم وكالة أنباء أونا، نشرتها الإخبارية الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.



> نظم نادي روتاري الإسكندرية، ندوة لتكريم الإعلامي د.عمرو الليثي، بحضور رئيسة النادي المهندسة سماح عمار ونخبة من أعضاء النادي وسيدات المجتمع وإهداءه درع خاص وشارة أندية روتاري الإسكندرية كأفضل إعلامي في عام 2015، نظرًا لدوره الهام وجهوده في مجال الإعلام التنموي ومكافحة الفقر ودعم المرأة المعيلة والغارمه ومكافحة العشوائيات، وبمناسبة اختياره لالقاء كلمة بالأمم المتحدة عن العشوائيات وتطوير البنية الحضارية، بالإضافة إلى الدور الهام لمؤسسة وبرنامج واحد من الناس..التفاصيل

أعلن الناقد الفني طارق الشناوي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك”، عن فوزه بجائزة أفضل ناقد فني لعام 2015م، والمقدمة من مؤسسة «دير جيست»، موضحًا أن مجلس إدارة مؤسسة «دير جيست»، قد قام باستحداث هذه الجائزة..التفاصيل

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في سرية تامة، تكتم القائمون على العمل في الراديو 90 90 للكشف عن الوجوه الجديدة التي تشملها الخريطة الجديدة للراديو لعام 2016، حيث علمت ONA أن كلاً من الفنانة إسعاد يونس والإعلامي خليل جمال سينضمان للخريطة البرامجية الجديدة للراديو..التفاصيل

يحل الكاتب الصحفي، محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، ضيفًا على برنامج “لقاء السبت”، الذي تقدمه معتزة مهابة، على الراديو 9090، وذلك غدًا السبت، في تمام الثانية ظهرًا، على مدى ساعتين.. التفاصيل

تحيي الفنانة نيكول سابا بفقرات غنائية متنوعه حفل قطاع قنوات النيل المتخصصة لتكريم نجوم الدراما للعام 2015 الاحد المقبل..التفاصيل