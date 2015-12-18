فيديو |مستشار رئيس الوزراء: قانون التأمين الصحي من أهم انجازات حكومة

أكد أسامة عبد العزيز مستشار رئيس الوزراء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم مع الاعلامي تامر أمين أن مشروع قانون التأمين الصحي الجديد يتلافي كافة العيوب في القانون الحالي .

وأوضح أن تمرير قانون التأمين الصحي الجديد سيكون من أهم انجازات حكومة المهندس شريف اسماعيل .

وأشار إلى أن الحكومة عازمة على حل كافة المشاكل التي يعاني منها المواطن دون أي استثناء .

وأضاف عبد العزيز أن مشروع قانون التأمين الصحي الجديد يراعي زيادة عدد السكان ويعمل علي توسيع دائرة المستفدين من التأمين الصحي .

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