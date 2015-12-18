نصائح لمساعدة مريضات سرطان الثدى

دعم مرضى سرطان الثدى

نصائح للتعامل النفسى مع مرضى سرطان الثدى

مرض سرطان الثدى أصعب الأمراض الظاهرة على الساحة فى السنوات الأخيرة، فنسب الإصابة بين سيدات العالم تتزايد على الدوام، ولكن كيف يمكن للمحيطين بمرضى سرطان الثدى أن يدعمونهن؟.>الدكتور محمد رمضان الأخصائى النفسى، أوضح خلال حديثه عن طرق التعامل النفسية مع مرضى سرطان الثدى، خاصة السيدات- فما يجهله البعض أن نسبة كبيرة من الرجال يصابون بسرطان الثدى- موضحا أن التعامل مع مرضى سرطان الثدى وأى نوع من السرطان هذا المرض اللعين يحتاج لدعم نفسى هائل يمكن المريضة من مقاومة المرض ومساعدتها على التمسك بالحياة والشفاء، ولا شك أن العامل النفسى له دور كبير فى نجاح أو فشل أى خطة علاج.>وتابع الدكتور محمد حديثه عن التعامل مع مريضة سرطان الثدى، بضرورة تدعيمها منذ لحظة اكتشاف الإصابة، مع محاولة إقناعها بسبل العلاج المناسبة لإصابتها، فالجراحات لإزالة الثدى، أو العلاج الكيميائى كلها خيارات صعبة، عليك تدعيم مريضة سرطان الثدى لتوافق على العلاج بقوة ولا تفكر فى مظهرها، أو الألم ومراحل العلاج، بل اجعلها تفكر فى النتائج الجيدة بعد الشفاء.

على من يتعامل مع مريضة سرطان الثدى أن يوفر لها سبل الحصول على مظهر جمالى داعم لنفسيتها، فالشعر المستعار أو الطاقية الجميلة إن أرادت، نوع من الدعم النفسى الجيد، كذا مرافقتها فى جلسات العلاج، ومحاولة عدم إظهار الحزن أو البؤس والشفقة عليها مهما كانت النتائج، فهذا الأمر قد يحطم مريضة سرطان الثدى ويعرقل علاجها، كذا عليك التحلى بالقوة كى تستمدها منك، وتجعلها تشارك فى فعاليات وجلسات الناجيات من مرض سرطان الثدى كى تشعر بالأمل، وتتحسن حالتها النفسية.