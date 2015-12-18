الصداع النفسى

الصداع النفسى وألم الرأس هو عرض شائع عند أولئك الذين يعانون من بعض الاضطرابات النفسية حتى اليومية منها، كضغوط العمل وضغوط العلاقات العاطفية وبعض الاضطرابات النفسية كالإصابة بالقلق النفسى المرضى، كلها مشكلات واضطرابات تتسبب فى إصابة الشخص بصداع نفسى السبب لكنه عضوى التأثير.>قد يتعجب البعض حسب توضيح الدكتور محمد عادل، أخصائى النفسية، من أن بعض الاضطرابات النفسية قد تتسبب فى الإصابة بصداع وألم فى الرأس، على الرغم من أنه عرض عضوى، ولكن يوضح الدكتور محمد أن الكثير من الاضطرابات النفسية تظهر أعراضها على شكل عضوى، كالصداع النفسى وألم الرأس، والإصابة بالإعياء وألم المعدة وغيرها.

وتابع الأخصائى النفسى حديثه عن الصداع النفسى الذى ينتج عن التعرض لاضطراب نفسى ناتج عن التعرض لضغوط نفسية مرهقة وطويلة المدى، كالتوتر والقلق النفسى وغيرها، وقدم الدكتور محمد مجموعة من أهم النصائح للتخلص من الصداع النفسى:

نصائح لعلاج الصداع النفسى

- عالج المسبب للصداع النفسى ولا تهمله، فإذا كان الصداع متكررا عليك استشارة مختص نفسى ومختص أعصاب.

- اهتم بالاسترخاء والاختلاء بنفسك لنصف ساعة على الأقل، والهدوء التام وأن تقرر ألا تفكر فى مشكلاتك أو ضغوطك وأسبابها لتتخلص من الصداع النفسى.

- حاول تغيير الموود أو الحالة المزاجية، بتغيير البيئة سبب الضغوط، ولتقض يوما دون مشكلات وضغوط نفسية.

- اسرع بتناول الكثير من المياه، وتناول طعاما طازجا لا دسما أو مليئا بالدهون حتى لا تزيد حدة الصداع.

- لا تدخن بشراهة بسبب الصداع، لأن حالتك سوف تسوء.

- تقابل مع أصدقائك وتناسى الصداع وتخلص من الضغوط.

- لا تتحدث اليوم فى المشكلات، ولا تفكر فى حل لها، ولا تحاول البحث عن مخارج منها، فقط نل استراحة بسيطة.

- نم جيدا ما لا يقل عن 8 ساعات. ويمكن للقيلولة أن تخلصك من الصداع، شرط ألا يكون ضغطك عاليا عند النوم.