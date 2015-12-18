المتحدث باسم الحوثيين : نحن مستمرون فى المشاورات لتثبيت وقف إطلاق النار

>أكدت جماعة أنصار الله الحوثيين، استمرارها فى المشاورات التى تعقد فى مدينة بال بسويسرا مع وفد الحكومة اليمنية من أجل تثبيت وقف إطلاق النار.

وقال المتحدث باسم الجماعة محمد عبدالسلام - فى مؤتمر صحفى نقلته وكالة الأنباء اليمنية فى صنعاء التى يديرها الحوثيون اليوم الجمعة - إن الوفد قدم اليوم ورقة احتجاج إلى الأمم المتحدة لأنها غير قادرة على تثبيت وقف إطلاق النار الذى تم التوافق عليه قبل الوصول من مسقط.

وأضاف المتحدث "إن وفد الحوثيين لم يقاطع أى جلسة، وإن الأمم المتحدة أصدرت أمس بيانا يخص الجانب الإنساني، لم يكن بموافقتنا وكانت لدينا تعديلات لم يتضمنها البيان".

وتابع بالقول "إن الوفد كان يلتزم بعدم التصريحات الإعلامية لكن للأسف الأمم المتحدة تريد أن تحاصرنا وقد طلبنا منها وقف الحرب وليس ترحيل هذا الامر"، وجدد تأكيده على استمرار الوفد فى جلسات التشاور من أجل تثبيت وقف إطلاق النار.