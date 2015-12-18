بيسيرو : اعتذر لجماهير الأهلي.. وكان يجب تأجيل المباراة

قدم البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفنى للفريق الأول بالنادي الأهلي ، اعتذاره للجماهير عن الخسارة أمام سموحة.

وأشار بيسيرو إلى أنه كان يرى أن تأجيل المباراة أمراً طبيعيا بعد الأحداث التي وقعت قبل التوجه إلى ملعب بترسبورت، حيث تأخر الفريق في وصوله إلى الملعب أكثر من ساعتين بسبب الجماهير التي احتشدت أمام الفندق ورفضت توجه الفريق إلى ملعب المباراة.

وأضاف أنه استفسر فور وصوله ملعب بترسبورت من اللاعبين عن إمكانية أن يخوضوا اللقاء بعد الأحداث التي وقعت وتشاور مع مدير الكرة، وتم التوافق في النهاية على أن يخوض الأهلى المباراة، موضحاً أنه كان يرى من وجهة نظره ضرورة تأجيل المباراة بعد الأحداث التي سبقتها.

وانتقد البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفنى للفريق الأول بالنادي الأهلى، اللاعبين عقب الخسارة أمام سموحة بثلاثية نظيفة.

وأوضح بيسيرو أن اللاعبين لم ينفذوا ما طلبه منهم خلال المباراة وهو أمر قد يكون لهم العذر فيه، لكنه سيسعى خلال الفترة المقبلة لتصحيح الأخطاء وعدم خسارة نقاط مجددا في بطولة الدورى.

وأضاف بيسيرو: «العبرة بالنهاية، وما أثق فيه هو أن الفريق سيفوز ببطولة الدوري في نهاية المسابقة الصيف المقبل».