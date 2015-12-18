بالفيديو الشوط الثاني- نجوم العالم 1-2 نجوم الكويت.. المطوع يرد على فيجو وأبو تريكة بجوار رونالدينيو

وضع بدر المطوع لاعب منتخب الكويت لمسة ولا أروع هز بها شباك الألماني ينس ليمان معلنا عن هدف ثاني لمنتخب الكويت ضد نجوم العالم.

محمد أبو تريكة يشارك ضمن احتفالية كويتية ضخمة في افتتاح استاد جابر الدولي بالعاصمة الكويتية.

نجوم العالم ضد نجوم الكويت.

وجلس أبو تريكة على مقاعد البدلاء بجوار رونالدينيو وروبيرت بيريز.

وبعد مرور ربع ساعة صنع دافيد بيكام على طريقته الخاصة عرضية للويس فيجو الذي سدد على الطائر ليحرز هدف رائع لمنتخب نجوم العالم.

شاهد الهدف

وتعادل فهد الهاجري لمنتخب الكويت ثم جاء الدور على بدر المطوع ليسجل هدفا ولا أروع.

واستغل أسطورة منتخب الكويت تقدم ليمان من مرماه ليضع الكرة "لوب" في شباك نجوم العالم.

شاهد الهدف