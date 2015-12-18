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محافظ القليوبية يحيل مسئول بالزراعة للنيابة بعد تعديه على الأراضى

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محافظ القليوبية يحيل مسئول بالزراعة للنيابة بعد تعديه على الأراضى محافظ القليوبية يحيل مسئول بالزراعة للنيابة بعد تعديه على الأراضى
كشف المهندس محمد عبد الهادى، رئيس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، عن إحالة مسئول بمديرية الزراعة للنيابة بعد قيامه بالتعدى على الأراضى الزراعية، وتقسيمها والبناء عليها ثم بيعها للمواطنين مستغلا وظيفته لتحقيق مبالغ وأرباح هائلة على حساب أملاك الدولة بمخالفة القانون الذى من المفترض أن يحميه ويدافع عنه بدلا من أن يقف بالمرصاد للتعديات على الرقعة الزراعية يذهب لكى يساهم فى تآكلها.

وأشار الهادى فى تصريح له اليوم، الجمعة، إلى أن هذه جريمة فى حق المواطنين قبل الدولة كونها تهدد المساحة الخضراء التى تمثل أمن الغذائى، مشيرا إلى أنه تبين قيام المهندس "ح .م" مسئول بمديرية الزراعة بالقليوبية، بشراء قطع أراض زراعية على مساحة فدان وقيراطين، والتعدى عليها بالبناء ثم بيعها للمواطنين على أنها قطع أرض مبانى وليست زراعية مقابل مبالغ مالية مرتفعة.

وتابع رئيس المدينة أنه على الفور تم إعداد تقريرا مفصلا بمخالفات المسئول المتمثلة فى التعديات الصارخة على الأراضى الزراعية بناحية قرى مدينة كفر شكر محل إقامته وتبويرها وبناء المنازل والمزارع عليها ثم بيعها بأسعار مضاعفة محققا الربح الذى يريده ومستغلا فى ذلك عدم قدرة المواطنين على استخراج تصاريح البناء على الأراضى الزراعية، وأرسله للمهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية، الذى قرر إحالتها للنيابة العامة للتحقيق.

وأوضح الهادى أن المهندس يستغل وظيفته فى مخالفة القانون المنوط به تنفيذه وحمايته ليضرب بذلك مثالا للمسئول الفاسد الذى ينتهك حقوق الدولة، مشيرا إلى أن سيف القانون مسلط فوق رقبة كل معتد مهما كانت شخصيته أو حجمه الوظيفى.

وأكد المهندس محمد الهادى رئيس مركز ومدينة كفر شكر أن لجان المتابعة وحماية الأراضى تعمل على مدار 24 ساعة لرصد حالات التعدى على الأراضى الزراعية.

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