أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
برلماني: «الدولة استوردت بـ4 مليارات جنيه أكل كلاب» -
قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ سوهاج يقرر صرف 5 آلاف جنيه لأسرة"انجولا"المتوفية أثر انهيار منزل

Google+ Print
قــرر الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج صرف 5100 جنية إعاشة عاجلة من مديرية التضامن الاجتماعى لأسرة "إنجولا رؤفائيل تواضروس" - 67 سنة -والتى توفيت اليوم أثر انهيار المنزل مجاور لمنزلها بمدينة المراغة.

وانتقل شعبان قنديل السكرتير العام للمحافظة والدكتور يسري بيومى وكيل وزارة الصحة لموقع المنزل المنهار بحارة عوض قرقار فى مدينة المراغة وتبين أنه كتن مكون من ثلاثة طوابق بالطوب الاحمر والطين ومسقوف بالجريد والعروق وخالى من السكان وأدى انهياره لانهيار حائط المنزل المجاور ووفاة الضحية.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365