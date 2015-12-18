محافظ سوهاج يقرر صرف 5 آلاف جنيه لأسرة"انجولا"المتوفية أثر انهيار منزل

قــرر الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج صرف 5100 جنية إعاشة عاجلة من مديرية التضامن الاجتماعى لأسرة "إنجولا رؤفائيل تواضروس" - 67 سنة -والتى توفيت اليوم أثر انهيار المنزل مجاور لمنزلها بمدينة المراغة.

وانتقل شعبان قنديل السكرتير العام للمحافظة والدكتور يسري بيومى وكيل وزارة الصحة لموقع المنزل المنهار بحارة عوض قرقار فى مدينة المراغة وتبين أنه كتن مكون من ثلاثة طوابق بالطوب الاحمر والطين ومسقوف بالجريد والعروق وخالى من السكان وأدى انهياره لانهيار حائط المنزل المجاور ووفاة الضحية.



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