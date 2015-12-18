«الناتو» يعلن دعم تركيا عسكريا لحماية مجالها الجوي

صدق حلف شمال الأطلسي “الناتو”، اليوم الجمعة، على خطة دعم الدفاع الجوي لتركيا، بسبب “عدم استقرار الأوضاع في المنطقة”.

وقال مصدر مسئول في الحلف، لوكالة “الأناضول” التركية: إن الحلف سيرسل المزيد من منظومات الإنذار المبكرة، وطائرات “أواكس”، لتركيا، موضحًا أن الناتو سيزيد عدد دورياته الجوية في المنطقة.

وأشار المسئول أن الحلف سيرسل قوات بحرية إضافية إلى شرق البحر المتوسط، وسيقوم بإجراء مناورات بحرية مشتركة مع تركيا في هذا الإطار.

وفيما يواصل الناتو تأكيداته على دعم المجال الجوي التركي بمنظومات صاروخية، مددت إسبانيا مدة عمل منظومة دفاعها الجوي الصاروخي من طراز “باتريوت”، في تركيا عامًا آخر.

وأكد المسئول في الحلف، أن إجراءات الحلف هذه، تدل على مدى التزام بتعهداته لحماية تركيا، وتشير إلى جهوده المبذولة في سبيل دعم الاستقرار في المنطقة.

وكان أمين عام حلف شمال الأطلسي، يانس ستولتنبرج، أعلن أن الحلف سيزيد من دعمه الجوي لتركيا وذلك لحماية مجالها الجوي، في اجتماع وزراء خارجية الحلف مطلع الشهر الحالي، مؤكدًا أن الدعم مخطط له مسبقًا، ولايتعلق بموضوع إسقاط تركيا لطائرة جوية انتهكت المجال الجوي التركي، في 24 نوفمير الماضي، وفق قواعد الاشتباك.

وأثار إسقاط القوات التركية لمقاتلة روسية بالداخل السوري، أزمة سياسية بين أنقرة وموسكو، وهددت روسيا بتصعيد الإجراءات العقابية الاقتصادية لم ترقى حتى الآن إلى المواجهة العسكرية.