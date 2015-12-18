أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
برلماني: «الدولة استوردت بـ4 مليارات جنيه أكل كلاب» -
قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

العليا للانتخابات: بانتهاء إعادة الدوائر المؤجلة أصبح لدينا 568 عضو برلمان

Google+ Print
العليا للانتخابات: بانتهاء إعادة الدوائر المؤجلة أصبح لدينا 568 عضو برلمان العليا للانتخابات: بانتهاء إعادة الدوائر المؤجلة أصبح لدينا 568 عضو برلمان
قال المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إنه بانتهاء الإعادة فى الدوائر المؤجلة أصبح لدينا 568 عضواً منتخباً بالاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بخلاف ما يجوز لرئيس الجمهورية تعيينه من النواب بما لا يجاوز 5 % من الأعضاء المنتخبين، موضحاً أن عدد النواب المستقلين بلغوا 325 عضواً بنسبة 57.2%، وعدد المنتمين للأحزاب 234 عضواً بنسبة 42.8%.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى لإعلان نتائج الإعادة فى الدوائر الأربع المؤجلة من الانتخابات البرلمانية، أن الحاصلين على مؤهل عالى من النواب 455 نائباً بنسبة 80.1% من مجموع النواب، والحاصلون على مؤهل متوسط 82 نائباً بنسبة 14.4%، والحاصلون على مؤهل أقل من المتوسط 31 نائباً بنسبة 5.5 %، ومتوسط عمر النواب 50 عاماً.

وأوضح أن النواب جميعاً جاءوا بإرادة شعبية حرة على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم ومنهم تشكلت السلطة التشريعية إحدى السلطات الرئيسية للدولة المصرية، معرباً عن تمنيات اللجنة العليا للانتخابات كل التوفيق والسداد فى المهام الثقال المنوطة بهم فى هذه الفترة الحساسة من عمر الوطن.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365