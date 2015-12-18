العليا للانتخابات: بانتهاء إعادة الدوائر المؤجلة أصبح لدينا 568 عضو برلمان

قال المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إنه بانتهاء الإعادة فى الدوائر المؤجلة أصبح لدينا 568 عضواً منتخباً بالاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بخلاف ما يجوز لرئيس الجمهورية تعيينه من النواب بما لا يجاوز 5 % من الأعضاء المنتخبين، موضحاً أن عدد النواب المستقلين بلغوا 325 عضواً بنسبة 57.2%، وعدد المنتمين للأحزاب 234 عضواً بنسبة 42.8%.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى لإعلان نتائج الإعادة فى الدوائر الأربع المؤجلة من الانتخابات البرلمانية، أن الحاصلين على مؤهل عالى من النواب 455 نائباً بنسبة 80.1% من مجموع النواب، والحاصلون على مؤهل متوسط 82 نائباً بنسبة 14.4%، والحاصلون على مؤهل أقل من المتوسط 31 نائباً بنسبة 5.5 %، ومتوسط عمر النواب 50 عاماً.

وأوضح أن النواب جميعاً جاءوا بإرادة شعبية حرة على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم ومنهم تشكلت السلطة التشريعية إحدى السلطات الرئيسية للدولة المصرية، معرباً عن تمنيات اللجنة العليا للانتخابات كل التوفيق والسداد فى المهام الثقال المنوطة بهم فى هذه الفترة الحساسة من عمر الوطن.

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