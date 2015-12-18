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محمد العرابى: أعضاء من "الوفد" و"المصريين الأحرار" انضموا لائتلاف دعم مصر

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محمد العرابى: أعضاء من "الوفد" و"المصريين الأحرار" انضموا لائتلاف دعم مصر محمد العرابى: أعضاء من "الوفد" و"المصريين الأحرار" انضموا لائتلاف دعم مصر
أكد السفير محمد العرابى، عضو مجلس النواب عن قائمة فى حب ، والقيادى بائتلاف دعم مصر، أن هناك نوابا بالفعل فى حزب الوفد انضموا لائتلاف دعم مصر، وحضورا اجتماع اليوم الذى عقد للتوقيع على وثيقة الائتلاف، مضيفا أن الائتلاف لم يستبق قرار حزب الوفد بالانضمام، ولكن ذكر اسمه من ضمن المنضمين للائتلاف لأن هناك أعضاء له انضموا للائتلاف رسميا، مشيرًا إلى عدم تذكر أسماء الأعضاء الوفديين الذين انضموا للائتلاف.

وأضاف عضو مجلس النواب عن قائمة فى حب مصر، لـ"اليوم السابع"، أن هناك نوابا من حزب المصريين الأحرار انضموا أيضا لائتلاف دعم مصر، رغم أن الحزب نفسه أعلن أنه لن يشارك فى الائتلاف، مضيفا أن المشاركين فى الائتلاف من المصريين الأحرار ممن كانوا منضمين لقائمة فى حب مصر فى الانتخابات.

أمين الإعلام بالوفد: إعلان اسم الحزب ببيان دعم مصر محاولة لفرض أمر واقع

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مصر 365

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