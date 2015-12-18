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«ائتلاف دعم مصر» يختار « اليزل» رئيساً و يطالب النواب باقتراح رئيس للمجلس

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«ائتلاف دعم مصر» يختار « اليزل» رئيساً و يطالب النواب باقتراح رئيس للمجلس «ائتلاف دعم مصر» يختار « اليزل» رئيساً و يطالب النواب باقتراح رئيس للمجلس

اللواء سامح سيف اليزل

اختار ائتلاف دعم اللواء سامح سيف اليزل رئيسا له بالإجماع في اجتماع عقد اليوم الجمعة بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة والذي ضم حوالي أربعمائة نائب برلماني.

وتم خلال المؤتمر توزيع مشروع لائحة ائتلاف دعم مصر, كما تم الاتفاق على أن يتم تشكيل هيئة مكتب للائتلاف خلال الفترة المقبلة.

وأعلن سيف اليزل خلال الاجتماع تغيير اسم “ائتلاف دعم الدولة” إلى “ائتلاف دعم مصر”, كما أعلن انضمام 8 أحزاب جديدة للائتلاف أبرزها الوفد.

وقال سيف اليزل إن تغيير الأسم جاء بموافقة أغلبية الأعضاء المؤسسين, وإنهم وزعوا هذا المشروع لكي يدرسه النواب, ويقوموا بالموافقة عليه, كما تم توزيع استمارات طلب الانضمام للائتلاف يكتب فيها النائب أسمه ومحافظته وصفته ورقم العضوية النيابية ورقم هاتفه, كما تمت مطالبة النواب باقتراح رئيس للمجلس ووكيلين له حتى يتم الإعلان عن أسماء المعينين.

ومن أبرز بنود لائحة الائتلاف أن يتمتع كل نائب بصفته الحزبية وأن يتمكن من المشاركة وأن يكون عضوا فعالا في الهيئة البرلمانية لحزبه داخل المجلس.

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