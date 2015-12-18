حلاوة مجهولة المصدر تغزو شوارع بني سويف

تقرير:محمدشعبان

مع إقتراب ذكري المولد النبوي الشريف ومع بداية ربيع الأول تبدء مراسم إستقبال إحتفالات المولد النبوي بنصب خيام لبيع حلوي المولد التي باتت عادة رئيسية متبعة داخل بني سويف ومراكزها فلا يوجد منزل إلا وقد هرول لشراء الحلوي أكثر من مرة ولكن الغريب وماقالة تجار وبائعي الحلوي أن المصدر الرئيسي للتصنيع مصانع غير معلومة الهوية.

ويثير هذا الموضوع جدل كبير وتساؤلات هل الرقابة التموينية والصحية غائبة أم عادات المواطنين هي السبب في انتشار الكثير من السلع مجهولة المصدر .

> وهذا ما أقر به أحد مفتشي التموين بمديرية تموين بني سويف أن بالفعل حلوي المولد أصبحت عادة رئيسية لدي أهالي بني سويف وأصبح الانفاق عليها يدر أموالا طائلة للتجار وأصحاب المصانع مضيفا أن حتي الأن لانعرف مصدر رئيسي للتصنيع ولكن المواطن لايهتم بذلك

وقال محمد ربيع طالب بكلية التجارة أن الان في جميع القري في بني سويف بها أكثر من مكان لبيع الحلوي ونري بأعيننا الحلوي تعرض في الشوارع ويلتم حولها الذباب وغيرة دون رقابة صحية أو تموينية فهل المسئولين لايهتمون بصحة المواطنين

وأضافت الحاجة سعدية فهمي 64عام ربة منزل إحنا بنشتري الحلاوة للعيال علشان تاكل وتفرح دي عادة وإحنا خدنا على كدة ولو مشترناش العيال بتبص لبعضها

بينما قال حسن عبدالفتاح عضو الغرفة التجارية ببني سويف أن لابد من وجود رقابة علي المصدر المصنع للحلوي لان بالفعل العديد من مصانع بير السلم في بعض المحافظات تعمل علي صنع حلوي المولد في الخفي ودون رقابة صحية أو تموينية والمواطنين تأكل دون تأكد من صلاحية المنتج مما يسبب خطورة كبيرة علي الصحة العامة

وأشار محمد عبدالفتاح أحد تجار الجملة أننا نذهب في موسم المولد النبوي إلي محافظة دمياط وغيرها لشراء الحلوي من أحد التجار هناك ثم بيعها بالتجزئة لتجار التجزئة

> وأكد أن التجار جميعا لاتنظر لجودة الحلوي أو صلاحيتها أو مصدرها أكثر من النظر لسعرها ومكسبها وربحها الذي يتعدي مبالغ كبيرة

ومن جانبة أكد شعبان عبدالعظيم مدير إدارة بتموين بني سويف إننا نقوم يوميا وخلال موسم المولد النبوي الشريف بحملات رقابية علي محلات الحلوي لفحص جميع المنتجات والكشف عن مصدرها وفي حالة عدم وضع إستيكر موصح بة إسم المصدر وتاريخ الصلاحية والانتاج نقوم بالتحفظ علي الكمية وتحرير محضر بها

> وأضاف مدير إدارة بتموين بني سويف أن يوجد العديد من المنتجات وخصوصا حلوي المولمد لايوجد لها مصدر وتعتبر مجهولة المصدر رقابيا وصح