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استشهاد فلسطينى وإصابة 40 برصاص الجيش الإسرائيلى فى قطاع غزة

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استشهاد فلسطينى وإصابة 40 برصاص الجيش الإسرائيلى فى قطاع غزة استشهاد فلسطينى وإصابة 40 برصاص الجيش الإسرائيلى فى قطاع غزة

>استشهد شاب فلسطينى وأصيب 40 آخرون اليوم الجمعة برصاص الجيش الإسرائيلى على أطراف قطاع غزة وفق ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن الشاب فى العشرينات من عمره قتل متأثرا بإصابته بعيار نارى فى الرأس خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلى شرق خان يونس، وأضافت المصادر أن مواجهات اندلعت فى مناطق متفرقة شرق قطاع غزة أسفرت فى مجملها عن إصابة 40 فلسطينيا منهم 31 بالرصاص الحى.

ويتظاهر الشبان الفلسطينيين يوم الجمعة من كل أسبوع فى المناطق الشرقية قرب السياج الفاصل على طول حدود قطاع غزة لرشق قوات الجيش الإسرائيلى المتمركزة خلف السياج بالحجارة، وترد تلك القوات بإطلاق الجنود الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين.

إلى ذلك أعلنت مصادر طبية عن إصابة عشرات الفلسطينيين بالرصاص الحى والمطاطى وحالات اختناق خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلى فى مناطق متفرقة من الضفة الغربية، فى المقابل أعلن الجيش الإسرائيلى عن إصابة اثنين من جنوده بجروح طفيفة نتيجة تعرضهما لإلقاء الحجارة خلال تظاهرة لعشرات الفلسطينيين فى قرية عناتا شمال القدس.

كما اعلن الجيش عن إصابة قواته فلسطينيين اثنين حاولا تنفيذ عملية دهس ضد جنوده فى حادثتين منفصلتين فى رام الله من دون وقوع إصابات فى صفوف الجنود، وتستمر موجة توتر بين الفلسطينيين وإسرائيل منذ مطلع أكتوبر الماضى أدت إلى مقتل 127 فلسطينيا بينهم 25 طفلا وطفلة و6 سيدات.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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مصر 365