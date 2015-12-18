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أخبار اليمن اليوم.. وقف المباحثات بين الحوثيين وحكومة هادى فى سويسرا

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أخبار اليمن اليوم.. وقف المباحثات بين الحوثيين وحكومة هادى فى سويسرا أخبار اليمن اليوم.. وقف المباحثات بين الحوثيين وحكومة هادى فى سويسرا
ركزت أخبار اليمن اليوم على وقف مباحثات السلام فى سويسرا بين الحوثيين والحكومة الشرعية، فيما تناولت أخبار اليمن اليوم سيطرة القوات اليمنية التابعة للرئيس هادى على مدينة مهمة شمال غرب البلاد.
>وتناولت أخبار اليمن اليوم تصريحات أحد الأفراد المتناحرين فى اليمن أن مباحثات السلام فى سويسرا توقفت لأجل غير مسمى، بعد أن منع الوفد الحوثى كل اللقاءات مع المعترف بها دوليا احتجاجا على انتهاكها وقف إطلاق النار.

وركزت أخبار اليمن اليوم على تصريحات المسئولين بأن الحوثيين قالوا إنهم لن يستأنفوا المباحثات إلا إذا أدانت الأمم المتحدة انتهاكات الحكومة للهدنة التى تستمر أسبوعا.

وقال مسئولون أمنيون محايدون فى الصراع إن المقاتلين من كلا الجانبين يرفضون احترام وقف إطلاق النار، وتحدث كل المسئولين شريطة عدم الكشف عن هوياتهم تماشيا مع اللوائح.

فيما تناولت أخبار اليمن اليوم تصريحات سكان ومصادر قبلية أن القوات اليمنية التابعة للرئيس عبد ربه منصور هادى سيطرت اليوم الجمعة على مدينة مهمة فى شمال غرب البلاد، فى الوقت الذى أوشك فيه اتفاق سار لوقف اطلاق النار على الانهيار.

وأعلن وقف إطلاق النار الذى يستمر أسبوعا لدعم فرص نجاح محادثات السلام المنتظر أن تستأنف فى سويسرا اليوم الجمعة، فى مسعى لإنهاء الحرب الأهلية التى اندلعت فى اليمن العام الماضى.. وكانت مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف الشمالية الغربية تحت سيطرة قوات جماعة الحوثى المتحالفة مع ايشران إلى أن سيطرت عليها قوات هادى بعد يومين من المعارك.

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مصر 365

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