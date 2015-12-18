أخبار ليبيا اليوم.. نزول كوماندوز أمريكى بقاعدة الوطية الجوية

ركزت أخبار ليبيا اليوم على ما أعلنته وسائل إعلام بريطانية حول وجود قوات خاصة أمريكية فى ليبيا، فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم وصول قوات تابعة للجيش الليبى إلى مدينة أجدابيا.>وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأنه تم الكشف عن وجود بعثة سرية من قوات الكوماندوز الأمريكية فى ليبيا، وذلك بعد نشر صورة لوحدة القوات الخاصة على صفحة القوات الجوية الليبية، على موقع فيس بوك.

وتناولت أخبار ليبيا اليوم ما ذكرته القوات الجوية الليبية، بأن 20 جنديا أمريكيا وصلوا إلى قاعدة الوطية الجوية فى البلاد يوم الاثنين الماضى، لكنهم سرعان ما غادروا، بعدما طلب منهم القادة المحليون الرحيل لأنهم لا يحملوا تصريحا بالتواجد فى القاعدة، ولم يتضح بعد ما إذا كان فرعا آخر بالجيش الليبى قد سمح بتواجد تلك البعثة.

وأكدت مصادر بالبنتاجون لوسائل إعلام أمريكية أن وحدة القوات الخاصة كانت جزءا من بعثة تم إرسالها هذا الأسبوع، ولم يتضح بعد ما إذا كان الجنود قد غادروا البلاد، وكشف البوست المنشور على صفحة فيس بوك عن وجود الوحدة، وقال إن الجنود العشرين كانوا على استعداد للقتال وارتدوا السترات الواقية من الرصاص وحملوا أسلحة متقدمة.

فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم ما أفادت به غرفة عمليات أجدابيا عن وصول أفراد من كتيبة 302 "الجوارح" بقيادة القائد الميدانى محمد ذواود القابسى، والكتيبة 21 حرس حدود بقيادة الملازم محمد أبسيّط إلى مدينة أجدابيا.

وأوضحت الغرفة أن الكتبة "302" تحت قيادة القابسى، والكتيبة "21" بقيادة أبسيّط وصلوا مساء اليوم الخميس لمساندة قوات الجيش والشباب المساندين لهم فى حربهم ضد الجماعات والميليشيات الإرهابية فى المدينة.