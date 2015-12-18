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تعرض دورية للأمن الوطنى فى الجزائر لانفجار قنبلة

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تعرض دورية للأمن الوطنى فى الجزائر لانفجار قنبلة تعرض دورية للأمن الوطنى فى الجزائر لانفجار قنبلة

> تعرضت دورية أمنية لعناصر الأمن الوطنى بضواحى دائرة بنى سنوس بولاية تلمسان مساء أمس لانفجار قنبلة دون أن يخلف هذا الاعتداء خسائر بشرية.

وذكر مصدر أمنى لوكالة الانباء الجزائرية اليوم الجمعة أن الاعتداء وقع بقرية الريحة البيضاء واسفر عن إصابة أحد رجال الأمن بجراح بسيطة فى الوجه نتيجة تطاير الزجاج المكسور لسيارة الأمن الوطنى على إثر هذا الانفجار، نافيا ما تردد عن أنباء بشأن إصابتهم بجروح استدعت نقلهم إلى المستشفى.

ورجح المصدر أن يكون الاعتداء ناجما عن عمل إرهابي، مشيرا إلى أن رجال الأمن الوطنى كانوا بصدد القيام بدورية أمنية فى المنطقة تندرج فى إطار البحث وتضييق الخناق على ما تبقى من عناصر قليلة من الجماعات الإرهابية .

وأفاد أيضا بأنه تم فتح تحقيق فى هذا الاعتداء فى الوقت الذى تتواصل فيه عملية تمشيط واسعة بالمنطقة من طرف القوات المشتركة.

من جهة أخرى، تحدثت أنباء عن إصابة 4 عسكريين فى انفجار لغم فى جبل الوحش بولاية قسنطينة، مشيرة إلى أن تنظيم داعش تبنى ـ فى بيان له ـ تفجير لغمين على دورية للجيش فى جبل الوحش بقسنطينة.
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