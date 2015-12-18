الدفاع المدنى السعودى يجلى 80معتمرا من فندق تحت الترميم بالمدينة المنورة

قال الدفاع المدنى السعودى إن أحد المواطنين أبلغ قواته فى المدينة المنورة بمخالفة فندق كان قد قام باستضافة 80 معتمراً وهو لا يزال تحت الترميم، مشيراً إلى إحالة المستثمر إلى لجنة النظر فى مخالفات السلامة، إضافة إلى إجلاء المعتمرين وتعويضهم بسكن آخر.

وأكدت قوات الدفاع المدنى السعودى فى بيان لها أن المبنى تتواجد به عوائق تتمثل فى وجود ممرات آمنة لمخارج الطوارىء، إضافة لعدم وجود لافتة للفندق، وتشغيل المنشأة من دون الحصول على تصريح من الدفاع المدنى.

وأشادت قوات الدفاع المدنى بدور المواطن السعودى فى الإبلاغ عن الشركة المخالفة.