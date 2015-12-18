أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
برلماني: «الدولة استوردت بـ4 مليارات جنيه أكل كلاب» -
قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

توني كرويس يعود لريال مدريد استعدادا لفاليكانو

Google+ Print
توني كرويس يعود لريال مدريد استعدادا لفاليكانو توني كرويس يعود لريال مدريد استعدادا لفاليكانو

(إفي): شهدت تدريبات ريال مدريد اليوم الجمعة عودة لاعب الوسط الألماني، توني كروس، وذلك بعد شفائه من نزلة البرد التي تعرض لها ليعلن عن جاهزيته لمباراة الفريق المقبلة في الجولة السادسة عشر للدوري الإسباني لكرة القدم أمام رايو فايكانو بعد غد الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتدربت الكتيبة المدريدية في المدينة الرياضية بالنادي تحت قيادة المدرب رافائيل بنيتيز، وواصلت استعداداتها لمباراة الليجا المقبلة، حيث شهد المران انضمام بعض العناصر الشابة من الفريق الرديف أمثال ماركوس يورينتي وخوسيه كارلوس لازو، في الوقت الذي شارك فيه كروس في المران بعد تعافيه من نزلة البرد.

بينما أدى الثنائي كارباخال وفاران تدريبات فردية في إطار مواصلة برامجهم العلاجية للشفاء من إصاباتهم المختلفة.

بدأ المران بعمليات الإحماء ثم القيام ببعض التمارين الخاصة بالضغط والاستحواذ على الكرة، ثم عمل بعض التقسيمات في مساحات ضيقة من الملعب.

وبعد المران، اجتمع لاعبو فريقي كرة القدم والسلة بالنادي لتناول الغداء بمناسبة أعياد الميلاد وهو التقليد المعتاد داخل أروقته في تلك الفترة، وتبادل اللاعبون أطراف الحديث خلال هذه المناسبة واستعادوا ذكرياتهم مع فرقهم فضلا عن الاحتفال بفريق كرة السلة الذي صعد لدور الـ16 في بطولة الـ"يورو ليجا".

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثالث في ترتيب أندية الليجا برصيد 30 نقطة ويبتعد بفارق 5 نقاط عن شريكي الصدارة برشلونة وأتلتيكو مدريد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع