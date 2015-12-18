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شوارع باريس تتحوّل مسرحاً لفساتين انطوان القارح

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الجمعة 18-12-2015 16:39

بعد مشاركته في فعاليات أسبوع الموضة الباريسي، صوّر أنطوان القارح مجموعة Paris Cruise Collection لخريف / شتاء 2015-2016 بالتعاون مع فريق عمل فرنسي.
تمت جلسة التصوير في شوارع باريس العريقة انسجاماً مع مجموعة القارح الجديدة المستوحاة من البرجوازية الفرنسية القديمة، فجاءت رومانسية باريس الساحرة لتحاكي فساتين القارح الفاخرة مشكلين لوحة فنية مفعمة بالفخامة والانوثة الراقية.
تكوّنت مجموعة المصمم الجديدة من عشرة فساتين حملت الطابع الفرنسي القديم فانعكست على الاقمشة المستعملة التي تراوحت بين المخمل، الدانتيل، التول والتفتا مع الاعتماد على التطريز باحجار الكريستال الشواروفسكي . أما ألوان الفساتين فقد استوحاها القارح من المجوهرات والأحجار الكريمة كالزمرد، الروبي، البرغندي ، البلاتين والسفير الليلكي.
يذكر ان قصات فساتين المجموعة تنوعت بين الضقية الحورية والواسعة الاميرية، بينما توحّدت بالتركيز على الخصر وتحديده لابراز جمال المرأة والاحتفاء بقوامها. وﻷن العنوان الجامع هو "الطابع الفرنسي"، فقد أضاف القارح إلى إطلالات العارضات القفاز الاسود الطويل لتكتمل معها الصورة الكلاسكية للبرجوازية الفرنسية القديمة .

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سيدتي