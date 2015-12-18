أناقة الخمسينيات بأسلوب النجمة الاستعراضية الأشهر في العالم!

تتبنى كل نجمة أو سيدة مشهورة أسلوباً خاصاً في الموضة؛ فمن النساء من تفضّل النمط العصري، وبعضهن يملن إلى النمط الرومانسي، وبعضهن يعشقن النمط الدراماتيكي… غير أن نجمتنا لهذا الأسبوع، في العدد الجديد من مجلة "سيدتي"، تعشق أسلوب نجمات الخمسينيات، وكثيراً ما تستوحي منه أجمل وأروع الإطلالات، وهي "ديتا فون تيز" Dita Von Teese، التي تعتبر من أشهر النجمات الاستعراضيات في العالم اليوم. وقد أعادت عبر أناقتها المميزة موضة الخمسينيات إلى الساحة، بفضل تنسيقها إطلالات كلاسيكية من تايورات وفساتين رائعة هي غاية في الأنوثة.

أناقة النجمات مُبهرة بالأسود والأبيض!

وهي دائماً تختار إطلالاتها من كُبرى دور الأزياء العالمية، مثل: "ايلي صعب" Elie Saab، و"زهير مراد" Zuair Murad، و"موسكينو" Moschino، و"جيني باكهام" Jenny Packahm، و"فيفيان ويستوود" Vivienne Westwood، وغيرهم…

وتهتم "ديتا" Dita كثيراً بمظهرها الخارجي، وهي تؤمن بأنّ على أيّ امرأة أن تهتم لأناقتها في داخل المنزل، كما في خارجه، وأن تحافظ على أنوثتها وجمالها في مختلف الأوقات، وليس فقط في المناسبات الرسمية؛ ولهذا، فقد تحوّلت نجمتنا إلى أيقونة من أيقونات الموضة والجمال في عصرنا الحالي.

اليوم، جمعنا لك أبزر إطلالات نجمتنا لهذا العام؛ وبشرائك العدد الجديد من مجلة سيدتي والمتوافر حالياً في الأسواق، ستتمكين من معرفة كيف تنسقين إطلالة مُشابهة لإحدى إطلالاتها الرائعة لتتمتعي بالأنوثة والجمال اللذين تتمتع بهما.

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