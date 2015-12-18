رابعة الزيات تجمع بين الموضة والعمل الإنساني في.. "كنز"!

خلال مشاركتها في الفعاليات الميلادية الخيرية في فيلا ليندا سرسق Christmas at the villa في بيروت، أطلقت الإعلامية وعاشقة الموضة رابعة الزيات وهبي مجموعتها الأولى من حقائب الكلاتش "كنز"، والتي نفذتها بالتعاون مع شريكتها يارا غصين، وذلك بحضور عدد من الشخصيات الإعلامية وسيدات المجتمع، في مقدّمتهم السيدة ريما سليمان فرنجية رئيسة جمعية التوحّد التي يعود جزء من ريع هذا الحدث إليها.

عن مجموعتهما الجديدة حدثتنا رابعة ويارا في هذا الحوار الخاص لموقع "سيدتي نت".

1- لماذا اخترتما الحقائب دون غيرها من الإكسسوارات؟

(يارا) هذه الخطوة جاءت نتيجة بحث طويل. وقد اتخذنا القرار بتقديم الحقائب، رغم كثرة التصاميم الموجودة في الأسواق، ولكن أردنا أن نقدّمها بأسلوب فريد ومميّز خصوصاً أن الحقيبة تعتبر الإكسسوار الأهم في إطلالة السيدة.

(رابعة) صحيح أن هناك الكثير من تصاميم الحقائب المتوافرة في الأسواق بالإضافة إلى الكثير من مصمميها، ولكن حقائبنا ستحمل المزج بين الماضي والحاضر، وبين الحرفية اليدوية والتصميم العصري.

2- كيف يتم التعاون على تنفيذ المجموعة؟

(رابعة) تهتم يارا بناحية التصميم وأشاركها بإبداء رأي. أما العمل اليدوي فتقوم به شريحة من النساء اللواتي يسكنّ الأرياف ويعانين وضعاً مادياً صعباً، ومن لاجئات سوريات ومن المخيمات الفلسطينية. فالهدف ليس فقط تقديم شيء جديد في عالم الموضة إنما أيضاً هدفاً إنسانياً لمساعدة المحتاجين.

3- ما الذي سيميّز بـ"كنز" عن غيرها من حقائب اليد؟

(رابعة) أولا، تتميز حقائب "كنز" بتنوّع خاماتها ومعادنها، من الخشب والنحاس والقش... بالإضافة الى الأحجار التي تترصّع بها. كما أن كل تصميم متواجد في قطعة واحدة لا تتكرر، وهذا أمر يساعد السيدة على التميّز بإطلالتها عن غيرها. فضلاً عن أن كل حقيبة تحمل موضوعاً في تصميمها وليس فقط عبارة عن إكسسوار مكمّل لإطلالة السيدة، إنما لها قيمة ثقافية معيّنة يجب على من تقتنيها أن تدرك قيمتها.

4- أين ستُباع حقائب "كنز" وهل ستكون موجّهة إلى مختلف الأعمار؟

(يارا) في البداية سوف تعرض المجموعة على الانترنت ومن ثم في بعض المحلات التجارية في أوروبا ودول عربية. أما بالنسبة إلى التصاميم فهي تناسب كافة الأعمار، وهناك قطع حيوية وشبابية أكثر من غيرها ولكن بالإجمال ستجد كل سيدة تصميماً يناسب ذوقها وسنها. وهي في نهاية الأمر تصاميم تحاكي ذوق كل سيدة تهوى الفن والأعمال الحرفية واليدوية.