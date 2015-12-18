9 نصائح فى الحمل لا تهمليها.. أهمها ضبط الأكل وضبط الحركة

نصائح فى الحمل هامة

فى الحمل، تلك الفترة الهامة والفريدة فى حياة كل امرأة، على الحامل أن تهتم ببعض النصائح والمحاذير التى من خلالها تصبح فترة الحمل أفضل فترات العمر ولا تؤثر سلبا بعد الولادة على الحالة الصحية للمرأة ولا الطفل.>تقول الدكتورة هدى محمد، أخصائية أمراض النساء، إن فترة الحمل أهم فترات المرأة، التى تحتاج لعناية وثقافة طبية وغذائية كى تتمكن من مرور فترة الحمل على خير، وتسهيل مرحلة الولادة والنفاس وتربية وإرضاع الطفل.

وحسب توضيح الدكتورة هدى خلال حديثها عن فترة الحمل، فالكثير من النصائح المفيدة تفيد الحامل خلال تلك الفترة، وتساعدها على تخطى مرحلة الحمل بسلام للحفاظ على الجنين، ومن أهم تلك النصائح الهامة:

نصائح فى الحمل لا تهمليها

>التخلى عن الحركة الكثيرة خلال فترة الحمل، فإذا كنت من الأشخاص الذين يعشقون الحركة السريعة عليك بتوخ الحذر خلال فترة الحمل، خاصة الثلث الأول منه، أى الشهور الثلاث الأولى، وتوخى الحذر من الحركات المفاجئة، كالقفز، ونزول الدرج أو السلم وصعوده بشكل سريع، والمشى السريع، والجرى، والنزول المفاجئ من الدرجات العالية، كالسرير العالى، والمقاعد العالية.

قللى انحناءك قدر الإمكان خلال فترة الحمل، فكثرة الإنحناء تؤذى ثبات الحمل.

اهتمى بضبط الحركة فى الثلثين الأوائل، وفى الثلث الأخير اهتمى بالحركة أكثر، واستشيرى طبيبك خلال فترة الحمل عن قدراتك للحركةوممارسة الرياضة الآمنة التى تسهل ولادتك دون شك.

لا تهملى النزهات والفسح خلال فترة الحمل، دللى نفسك حتى لا تصبحين عرضة لاكتئاب الحمل وما بعد الولادة.

لا تهملى الأطعمة المغذية بسبب الوحم خلال فترة الحمل الأولى، بل قسمى وجباتك المغذية من خضروات وفاكهة وسوائل.

لا تهملى ترطيب جسمك بشرب المياه والسوائل خلال فترة الحمل.

لا تهملى مواعيد متابعة طبيبك للاطمئنان على حالة الجنين طوال الحمل.

اهتمى بعدم الانسياق وراء الوحم لاشتهاء أطعمة ضارة، كالفسيخ والرنجة والمخللات والأملاح لأضرارها خلال الحمل.

>استعدى للأمومة بقراءة الكثير من موضوعات الحمل وصحة وتغذية الحامل وتربية الأطفال.

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