السعودية تطلب توقيع اتفاق سريع لشراء 72 طائرة «رافال»

كشف موقع “انتليجانس” الاستخباراتي الفرنسي، أن السعودية طلبت توقيع اتفاق سريع مع فرنسا من أجل إمدادها بـ 72 طائرة رافال.

> وبين الموقع أن العلاقات بين البلدين تتطور خلال الفترة الأخيرة خاصة مع تزايد مطالب السعودية لشراء أسلحة فرنسية، مشيرا إلى أن السعودية طلبت طائرات رافال من فرنسا، على أن يكون تسليمها خلال الأسابيع المقبلة.

> وأوضح الموقع أن فرنسا ربما تواجه صعوبات في تلبية هذا الطلب السعودي خاصة أن الرقم كبير، ولا يمكن تصنيعه سريعا، إلا إذا تم سحب هذه الطائرات من سلاح الجو الفرنسي.