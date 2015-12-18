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لجنة الآثار للنيابة: القطع المضبوطة بالنزهة ليست أثرية

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لجنة الآثار للنيابة: القطع المضبوطة بالنزهة ليست أثرية لجنة الآثار للنيابة: القطع المضبوطة بالنزهة ليست أثرية
أمرت نيابة النزهة برئاسة المستشار محمد سلامة وبإشراف المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، اليوم الجمعة، بإخلاء سبيل 4 متهمين بسرقة قطع أثرية، بعدما تلقت النيابة تقريرا من الآثار يفيد بأن القطع المضبوطة بحوزتهم ليست أثرية.

كانت شرطة السياحة قد ألقت القبض على المتهمين داخل مركز تعليمى وبحوزتهم القطع وبفحصها عن طريق لجنة من الآثار انتدبتها النيابة تبين أن تلك القطع غير أثرية.

البداية كانت بضبط 4 المتهمين بحوزتهم 378 قطعة عبارة عن (3 عصا عليها رسومات، و2 تمثال من الخشب، و2 مركب، و6 كتب مجلدة، و2 مبخرة، و1 حامل، وعباءة من القماش، وصندوق صغير الحجم، وإناء من الحجر، و3 خواتم كبيرة، وقلادة كبيرة الحجم، و2 قرص من الحجر، و8 جعران، و24 قطعة من الجلد المجفف على هيئة قرن فلفل، و17 قطعة من الحجر على شكل زير، و41 قطعة من الحجر على هيئة قرن، و68 قطعة من الحجر على شكل بلح، و29 قطعة صغيرة الحجم من الحجر بيضوية، و3 مكحلة، و155 كرة حجرية عليها نقوش".


>بالصور.. ضبط 378 قطعة أثرية نادرة داخل مركز تعليمى قبل بيعها بالنزهة

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