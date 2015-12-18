وزير العدل: سأتقدم باقتراح لرئيس الوزراء بتعديل قانون ذوى الاحتياجات الخاصة

أعلن المستشار أحمد الزند وزير العدل إنه سيقدم اقتراحا للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، بكل ما يتطلبه الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأكد وزير العدل، خلال حفل تكريم الموهوبين من ذوى الاحتياجات الخاصة، اليوم الجمعة، إنه سيجهز هذه المذكرة بالتعاون مع حلمى النمنم وزير الثقافة للمطالبة بتعديل قانون ذوى الاحتياجات الخاصة لإنشاء مراكز تأهيل بالمجان للأطفال، وإنشاء العديد من المدارس الخاصة بهم.

وأضاف الزند أنه سيطالب أيضا بتوفير فرص عمل لأهالى الأطفال المعاقة التى لم تستطع العمل طبقا للقانون بتخصيص 5?.