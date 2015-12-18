أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
برلماني: «الدولة استوردت بـ4 مليارات جنيه أكل كلاب» -
قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير العدل: سأتقدم باقتراح لرئيس الوزراء بتعديل قانون ذوى الاحتياجات الخاصة

Google+ Print
وزير العدل: سأتقدم باقتراح لرئيس الوزراء بتعديل قانون ذوى الاحتياجات الخاصة وزير العدل: سأتقدم باقتراح لرئيس الوزراء بتعديل قانون ذوى الاحتياجات الخاصة
أعلن المستشار أحمد الزند وزير العدل إنه سيقدم اقتراحا للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، بكل ما يتطلبه الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأكد وزير العدل، خلال حفل تكريم الموهوبين من ذوى الاحتياجات الخاصة، اليوم الجمعة، إنه سيجهز هذه المذكرة بالتعاون مع حلمى النمنم وزير الثقافة للمطالبة بتعديل قانون ذوى الاحتياجات الخاصة لإنشاء مراكز تأهيل بالمجان للأطفال، وإنشاء العديد من المدارس الخاصة بهم.

وأضاف الزند أنه سيطالب أيضا بتوفير فرص عمل لأهالى الأطفال المعاقة التى لم تستطع العمل طبقا للقانون بتخصيص 5?.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365