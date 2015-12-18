أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
برلماني: «الدولة استوردت بـ4 مليارات جنيه أكل كلاب» -
قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

العليا للانتخابات: مصريو الأردن الأكثر مشاركة بجولة الإعادة فى الانتخابات

Google+ Print
العليا للانتخابات: مصريو الأردن الأكثر مشاركة بجولة الإعادة فى الانتخابات العليا للانتخابات: مصريو الأردن الأكثر مشاركة بجولة الإعادة فى الانتخابات
قال المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إن حصر تصويت المصريين فى الخارج بشان الدوائر الأربعة جاء على النحو التالى، عدد الحضور 279 ناخبا وعدد اللأصوات الصحيحة 279 بنسبة 100%، فيما جاءت نسبة الحضور من الذكور 56% والإناث 44%.

وأكد المستشار أيمن عباس، أن الانتخابات البرلمانية فى جولة الإعادة فى دوائر الرمل ودمنهور وبنى سويف والواسطى انتهت فيها مساء الأربعاء الماضى، لافتا إلى أن تلك هى الدوائر الأربعة الاخيرة المتبقية.

وأوضح رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن الدول التى جرى التصويت فيها 26 دولة، وكانت الأكثر تصويتا الأردن بنسبة 32% ثم بنسبة 23% يليها الكويت بنسبة 15%، وقد اضيفت هذه الأصوات إلى أصوات المصريين فى الداخل بعد اجراء الفحص والتدقيق والفقد فى التظلمات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020