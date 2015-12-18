العليا للانتخابات: مصريو الأردن الأكثر مشاركة بجولة الإعادة فى الانتخابات

قال المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إن حصر تصويت المصريين فى الخارج بشان الدوائر الأربعة جاء على النحو التالى، عدد الحضور 279 ناخبا وعدد اللأصوات الصحيحة 279 بنسبة 100%، فيما جاءت نسبة الحضور من الذكور 56% والإناث 44%.

وأكد المستشار أيمن عباس، أن الانتخابات البرلمانية فى جولة الإعادة فى دوائر الرمل ودمنهور وبنى سويف والواسطى انتهت فيها مساء الأربعاء الماضى، لافتا إلى أن تلك هى الدوائر الأربعة الاخيرة المتبقية.

وأوضح رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن الدول التى جرى التصويت فيها 26 دولة، وكانت الأكثر تصويتا الأردن بنسبة 32% ثم السعودية بنسبة 23% يليها الكويت بنسبة 15%، وقد اضيفت هذه الأصوات إلى أصوات المصريين فى الداخل بعد اجراء الفحص والتدقيق والفقد فى التظلمات.