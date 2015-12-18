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ضبط سائق بحوزته بندقية خرطوش و6 طلقات بالسنطة فى محافظة الغربية

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ضبط سائق بحوزته بندقية خرطوش و6 طلقات بالسنطة فى محافظة الغربية ضبط سائق بحوزته بندقية خرطوش و6 طلقات بالسنطة فى محافظة الغربية
ألقى ضباط مباحث مركز شرطة السنطة فى محافظة الغربية القبض على سائق مقيم بقرية شنرة البحرية دائرة المركز وبحوزته بندقية خرطوش و6 طلقات لذات العيار.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح، مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير المباحث الجنائية، بتمكن رئيس مباحث مركز السنطة والقوة المرافقة له تحت إشراف العقيد محمد صالح رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة من ضبط المتهم "سلامه .م.ا" – 41 سنة سائق - مقيم بقرية شنره البحريه دائرة مركز السنطة وبحوزته بندقية خرطوش تحمل رقم 42411 و 6 طلقات خرطوش فى المحضر 33874 جنايات مركز السنطة لسنة 2015 وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365