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ضبط مخزنين بداخلهما 27 ألف لتر مواد بترولية لبيعها بالسوق السوداء بـ"القبة"

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ضبط مخزنين بداخلهما 27 ألف لتر مواد بترولية لبيعها بالسوق السوداء بـ"القبة" ضبط مخزنين بداخلهما 27 ألف لتر مواد بترولية لبيعها بالسوق السوداء بـ"القبة"
ألقت مباحث شرطة والتجارة الداخلية بالقاهرة القبض على تاجرين لقيامهما بإدارة مسكنهما وكراً للإتجار فى المواد البترولية بالسوق السوداء بمنطقة حدائق القبة، وحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات وردت لرجال مباحث التموين تفيد بقيام تاجرين بنطاق دائرة قسم شرطة الحدائق القبة بمزاولة نشاطا غير مشروع فى تجميع المواد البترولية من محطات الوقود، ثم بيعها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة، وإهدار الدعم الذى توفره الدولة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية انتقلت قوة من ضباط الإدارة وتمكنوا من ضبطهما وبالفحص تبين تجميعهما 27 ألف لتر مواد بترولية داخل مخزنين، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وجارى العرض على النيابة العامة.

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مصر 365

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