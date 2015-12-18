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العليا للانتخابات: 279 ناخبا صوتوا في الخارج بالدوائر الأربعة المؤجلة

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العليا للانتخابات: 279 ناخبا صوتوا في الخارج بالدوائر الأربعة المؤجلة العليا للانتخابات: 279 ناخبا صوتوا في الخارج بالدوائر الأربعة المؤجلة

المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية

قال المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إن انتخابات جولة الإعادة في الدوائر الأربعة الأخيرة المتبقية، انتهت مساء الأربعاء الماضي.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بالهيئة العامة للاستعلامات، أن عدد المصريين الذين أدلوا بأصواتهم في الخارج 279 ناخبا، عدد الأصوات الصحيحة منها 279 صوتا، بنسبة 100%، ونسبة الحضور من الذكور 56% والإناث 44%.

وأكد أن عدد الدول التي جرى التصويت فيها 26 دولة، والأكثر تصويتا الأردن بنسبة 32 %، بنسبة 23%، الكويت بنسبة 15%، وقد أضيفت هذه الأصوات إلى أصوات المصريين في الداخل، وبعد الفحص والتدقيق والفصل في التظلمات خرجت النتائج.

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