بالفيديو.. وزير الإتصالات :نضخ 52 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة

أكد وزير الاتصالات المهندس طارق القاضي، امتلاكه لأكثر من 30 عاما خبرة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف القاضي، خلال مقابلة خاصة مع برنامج “مباشر من العاصمة” المذاع على فضائية “on tv”، ردا على سؤال “حضرتك تمتلك خبرة لأكثر من 25 عاما في مجال الاتصالات”، قائلا: “أنا خبرة أكتر من 30 سنة بس مبحبش أقول”.

وأوضح أن المأمول من قطاع الاتصالات بعد دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي له أن يمثل أكثر من 3.5% من الناتج القومي، لافتا إلى أن قطاع الاتصالات يضخ 52 مليار جنيها في الموازنة العامة.

وأشار وزير الاتصالات، إلى أن توجيهات الرئيس دائما ما تركز على الاهتمام بالمواطن والخدمات المقدمة له، لافتا إلى أنه سيتم توصيل المعاشات لغير القادرين ومن هم فوق الـ60 عاما إلى منازلهم بدلا من الذهاب إلى البريد قريبا.