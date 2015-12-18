فريق خبراء روس يضع مقترحات لتعزيز الأمن في المطارات المصرية

قال المكتب الإعلامي لوزارة النقل الروسية، اليوم الجمعة: إن الخبراء الروس أعدوا التوصيات اللازمة التي تهدف لتعزيز الأمن في المطارات المصرية.

وأوضحت الوزارة لوكالة “ريا نوفوستي”: “أنهى الفريق الروسي الفحص الأمني للمطارات المصرية، وتم إعداد توصيات أو مقترحات بشأن تعزيز أنظمة الأمن”.

ونوه المتحدث باسم المكتب الإعلامي، بأن الوزارة ليس لديها أي معلومات عن موعد استئناف الرحلات الجوية الروسية إلى مصر، مؤكدًا أنه أولا وقبل كل شىء، من الضروري التأكد من سلامة أمن الركاب في المطارات المصرية.

يُذكر، أن روسيا علقت الرحلات الجوية إلى مصر بعد تحطم الطائرة “إيرباص 321″ يوم 31 أكتوبر في سيناء ما أسفر عن مقتل 224 شخصًا.