"الإغاثة التركية": أردوغان تناسى حادث "مرمرة" للحصول على الغاز الإسرائيلى

استنكرت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية جهود أنقرة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، قائلة إن أردوغان تناسى حادث السفينة مرمرة عام 2010 للحصول على الغاز الطبيعى من إسرائيل.

وفى بيان نشرته الهيئة على حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، اليوم الجمعة، انتقدت الاتفاق بشدة قائلة:"نرى أن أى اتفاق سيتم توقيعه بين تركيا وإسرائيل هو اتفاق معاد لتركيا وفلسطين وشعوب الشرق الأوسط".

وأضافت المنظمة خلال البيان أنه لن يتم التنازل عن أى دعوى قضائية.. فالدعاوى القضائية لا يمكن أن تخضع للتفاوض، موضحة أن رجب طيب أردوغان ذكر مرات عدة أن أهالى الشهداء هم أصحاب الحق فى قضايا مرمرة بقوله: "أصحاب الحق هم من سالت دماؤهم".

وأكد البيان أنه لابد من الإرسال الفورى للمذكرة الحمراء التى أصدرتها المحكمة الجنائية التركية إلى الإنتربول... فإسرائيل ستدفع تعويضات مادية ومعنوية.. وستدفع هذا الثمن بالقانون.. فالتعويض القانونى لهذا الانتهاك مليار دولار على الأقل.. ولا يمكن الحصول على الغاز الطبيعى من اتفاقية كهذه.. لأن الغاز الطبيعى شرق البحر المتوسط هو ملك للشعب الفلسطينى".