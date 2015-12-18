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العليا للانتخابات: فوز 13 مرشحا بالدوائر المؤجلة بينهم 9 مستقلين و4حزبيين

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العليا للانتخابات: فوز 13 مرشحا بالدوائر المؤجلة بينهم 9 مستقلين و4حزبيين العليا للانتخابات: فوز 13 مرشحا بالدوائر المؤجلة بينهم 9 مستقلين و4حزبيين
قال المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إن عدد الناخبين فى الدوائر الأربع فى الخارج والداخل مليون و817 ألف و835 ناخباً، وعدد الحضور بجولة الإعادة 292529 ناخباً بنسبة حضور 16.07%.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى لإعلان نتائج الإعادة فى الدوائر الأربع المؤجلة من الانتخابات البرلمانية، أن الدائرة الأكثر فى نسبة التصويت بالجولتين، هى دائرة الواسطى 28.1%، والدائرة الأقل فى نسبة التصويت بالجولتين، دائرة الرمل بنسبة 8.5 %، موضحاً أن النتائج أسفرت عن فوز 13 مترشحاً فى الدوائر الأربع بعد حصولهم على أعلى الأصوات فى دوائرهم منهم 9 من الفائزين المستقلين و4 من الفائزين المنتمين للأحزاب.

وأوضح أن اللجنة العليا للانتخابات أصدرت القرار 134 لسنة 2015 بإعلان نتيجة جولة الإعادة متضمنة أسماء المترشحين الناجحين.

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مصر 365