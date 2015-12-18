محافظ الفيوم: نطبق القانون بكل حسم على المصانع المخالفة للاشتراطات البيئية

أكد المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد خلال زيارته للمحافظة أمس لافتتاح مصنع جديد بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، على ضرورة التزام المصانع بالاشتراطات البيئية، وأن هذه التوجيهات قالها الرئيس لوزير البيئة، وتشمل كافة المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية.

وأشار المحافظ فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" إلى أنه بالنسبة للمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، فإنه تم حصر المصانع المخالفة للاشتراطات البيئية، وسيتم تطبيق القانون بكل حسم وقوة، مؤكدا أن هذه المصانع حصلت على التصاريح اللازمة ولكنها خالفت الاشتراطات البيئية.

وأضاف محافظ الفيوم أنه سيعلن قريبا عن كافة المصانع المخالفة وعن الإجراءات التى تم اتخاذها، مشيرا إلى أنه لن يسمح بأية تجاوزات في المنطقة.

ومن جانبه، قال المهندس مجدى البحيرى، رئيس مجلس إدارة المنطقة الصناعية بكوم أوشيم بالفيوم، أنه منذ انتهاء زيارة الرئيس قام محافظ الفيوم بالتواصل معه، وتم حصر جميع المصانع المخالفة، وأنه سيتم توفيق أوضاع كافة المصانع بالمنطقة بيئيا طبقا لقانون وزارة البيئة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب أمس بضرورة الالتزام بالاشتراطات البيئية عند بناء المصانع وتشغيلها، مثلما تفعل شركة النصر للكيماويات الوسيطة التى افتتح أمس الرئيس السيسى أحد مصانعها لإنتاج الفوسفات في الفيوم.

وأضاف السيسي في كلمة قبيل افتتاحه لمصنع أحادي وثلاثي سوبر الفوسفات المحبب 2 بمجمع شركة النصر للكيماويات الوسيطة بالفيوم .

وقال إن الحفاظ علي الاشتراطات البيئية تعني حماية صحة المواطنين والحفاظ علي حياتهم. مطالبا المسئولين وأصحاب المصانع بالالتزام بالشروط البيئية، محذرا من يخالف هذه الاشتراطات بالمحاسبة لأن "حياة المواطن المصري هي قيمة عظيمة تستدعي المسئولية والمحاسبة في آن واحد".

جدير بالذكر أن مصنع انتاج الأسمدة الزراعية أحادى وثلاثى سوبر فوسفات المحبب " رقم 2 " الذي افتتحه الرئيس أمس تصل طاقته الانتاجية إلى 150 ألف طن سنوياً، كما تفقد عدد من الخطوط الانتاجية الجديدة بمجمع إنتاج الكيماويات التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم بمحافظة الفيوم.

ويتم إنشاء مجمع إنتاج الكيماويات بالفيوم على مرحلتين الأولى على مساحة 210 ألف م2 وتشتمل على مصنع الشبة السائلة والصلبة رقم (1) بطاقة 150 ألف طن من الشبة السائلة و25 ألف طن من الشبة الصلبة سنوياً، ومصنع لإنتاج حامض الكبريتيك المركز رقم (1) بطاقة 150 ألف طن كل عام ، ومصنع سماد أحادى السوبر فوسفات المحبب رقم (1) بطاقة 150 ألف طن سنوياً، ومصنع سماد سلفات البوتاسيوم بطاقة 22 ألف طن من سماد سلفات البوتاسيوم بالإضافة إلى 26 ألف طن من حامض الهيدروكلوريك فى العام. أما المرحلة الثانية للمجمع فأقيمت على مساحة 210 ألف م2 وتشتمل على مصنعاً لإنتاج الشبة السائلة رقم (2) بطاقة200 ألف طن سنوياً ، ومصنع لإنتاج الأسمدة المركبة المتنوعة بطاقة150 ألف طن فى العام ، ومصنع حامض الفوسفوريك بتركيز 50 % بطاقة 100 ألف طن سنوياً ومصنع حامض الكبريتيك المركز رقم (2) بطاقة150 ألف طن فى العام، ويوفر المجمع حوالى 1400 فرصة عمل مباشرة ونحو 4000 فرصة عمل غير مباشرة من خلال أعمال توريد الخامات وأعمال النقل والتوزيع للمنتجات ، والمصانع التى تعتمد على منتجات المجمع، كما وفر أكثر من 7000 فرصة عمل أخرى أثناء مراحل البناء والتشييد والتركيبات، لصالح شباب الخريجين من أبناء محافظة الفيوم والمحافظات المجاورة، .