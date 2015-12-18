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قرار جمهوري بضم «الصيادلة » لقانون تنظيم « المهن الطبية»

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قرار جمهوري بضم «الصيادلة » لقانون تنظيم « المهن الطبية» قرار جمهوري بضم «الصيادلة » لقانون تنظيم « المهن الطبية»

كلمة الرئيس خلال افتتاحه المعرض الدولى للاتصالات

أصدرت رئاسة الجمهورية قراراً جمهورياً بقانون رقم 118 لسنة 2015 لتطبيق مستحقات قانون 14 لسنة 2014 وتعديلاته علي الصيادلة بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.
> وصرح نقيب الصيادلة الدكتور محي عبيد – بحسب بيان رسمى له اليوم – أن هذه خطوة جادة علي الطريق الصحيح، وأننا سوف نواصل العمل لإيجاد قرار مماثل للصيادلة العاملين بمستشفيات التأمين الصحي والمؤسسة العلاجية حتي يطبق قانون (14) علي جميع الصيادلة العاملين بالدولة.

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