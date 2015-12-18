قرار جمهوري بضم «الصيادلة » لقانون تنظيم « المهن الطبية»

أصدرت رئاسة الجمهورية قراراً جمهورياً بقانون رقم 118 لسنة 2015 لتطبيق مستحقات قانون 14 لسنة 2014 وتعديلاته علي الصيادلة بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.

> وصرح نقيب الصيادلة الدكتور محي عبيد – بحسب بيان رسمى له اليوم – أن هذه خطوة جادة علي الطريق الصحيح، وأننا سوف نواصل العمل لإيجاد قرار مماثل للصيادلة العاملين بمستشفيات التأمين الصحي والمؤسسة العلاجية حتي يطبق قانون (14) علي جميع الصيادلة العاملين بالدولة.