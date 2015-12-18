صور| بدء البرنامج القومي الأول لتعليم أطباء الإمتياز وشباب الأطباء في الأقصر

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، بدء فعاليات البرنامج القومي الأول لتعليم أطباء الإمتياز وشباب الأطباء، تحت رعاية نقابة الأطباء المصرية، وذلك بإحدى الفنادق السياحية.

وحضر العميد أحمد نسيم، رئيس مدينة الأقصر، حفل افتتاح فعاليات البرنامج نائبًا عن محافظ الأقصر محمد بدر.

وأكد «نسيم» على أن اختيار الأقصر لإقامة هذا الحدث العلمي الهام هو حرص القائمين على المشروع على التعريف بالحضارة المصرية والترويج للنشاط السياحي وإرسال رسالة طمأنينة للعالم بأن مصر ومدنها السياحية آمنة.

يشار إلى أن هذا المشروع هو برنامج علمي معتمد من الجامعات الأوربية في مختلف التخصصات، يتم التدريب على يد أكفأ الأطباء بمقرات النقابة بالقاهرة والأسكندرية وبعض محافظات الدلتا والصعيد من خلال إقامة سلسلة محاضرات نظرية وعملية وورش العمل.

ويقوم الخبراء المصريين والعالميين بالشرح العلمي والمناقشة لكثير من الموضوعات الخاصة بكل ما هو حديث في التشخيص والعلاج بالإضافة إلى المحاضرات والندوات العلمية.