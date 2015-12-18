ضبط صاحب مخبز لاستيلائه على 82 ألف جنيه من أموال الدعم بالقاهرة

تمكنت شرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة من إلقاء القبض على صاحب مخبز اخترق منظومة الخبز، واستولى على 82 ألف جنيه من أموال الدعم بـ15 مايو، وحرر محضر بالواقعة.

وكانت معلومات وردت لشرطة التموين والتجارة بالقاهرة أكدتها التحريات، بقيام صاحب مخبز بلدى، بمنطقة بـ15 مايو، بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات عمليات صرف خبز وهمية باستخدام بطاقات تموينية، والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى وبيعها فى السوق السوداء، والاستيلاء على أموال الدعم، محققًا أرباحا غير مشروعة.

وداهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة المخبز المتحرى عنه، وأسفرت عن إلقاء القبض على مسئول المخبز، وتبين استيلاؤه على 82 ألف جنيه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.

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