ضبط 19 قضية تموينية من بينها "108820" كيس كاراتيه بدون تاريخ صلاحية بسوهاج

شنت إدارة مباحث تموين سوهاج حملة تموينية مكبرة استهدفت مخازن السلع الغذائية غير المرخصة، فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، بضرورة مكافحة الجريمة بشتى صورها، وخاصة الجرائم التموينية، وتحقيق أقصى ‏رقابة على الأنشطة التجارية والصناعية ومكافحة فساد الأغذية والسلع مجهولة المصدر، وفق ما قاله العميد محمد نصحى، مدير إدارة مباحث التموين بسوهاج لـ"اليوم السابع" اليوم، الجمعة.

تم ضبط "19" قضية تموينية من بينها ضبط "بدوى. م . ع"، 33 سنة، مدير مسئول مخزن مواد غذائية بدائرة قسم ثان سوهاج – ويقيم ‏دائرة قسم جرجا – لإدارته مخزن بدون ترخيص ومخالفة الاشتراطات الصحية للتخزين، وعدم إثبات تاريخ ‏الصلاحية على المنتجات وتم ضبط "108820" كيس كاراتيه - وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال إدارة ‏مباحث التموين بسوهاج كما تم ضبط، "10 " قضية عدم الإعلان عن الأسعار، "8" قضية عدم حمل شهادة صحية، تم التنسيق وفرع الأمن العام، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.