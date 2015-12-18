إصابة 3 طلاب فى مشاجرة مع موجه بالتعليم وعاطل بسبب لعب الكرة بالشارع بسوهاج

أصيب 3 طلاب بإصابات متفرقة بالجسم ما بين سحجات وكدمات إثر وقوع مشاجرة اليوم، الجمعة، بينهم وبين موجه بالتربية والتعليم وعاطل بسبب الخلاف على لعب الكرة بشارع مجمع المحاكم دائرة قسم شرطة طهطا، وتم ضبط طرفى المشاجرة وبندقية خرطوش و2 طلقة فارع استخدمت فى المشاجرة.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء عاطف أبوالعباس، نائب المدير للشمال يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة قسم طهطا ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد عمر الخطاب، رئيس فرع بحث الشمال، والرائد أحمد الكاشف معاون مباحث القسم بوقوع مشاجرة بشارع مجمع المحاكم - دائرة القسم .

‏بين طرف أول‏ محمود . أ . ع " 16 سنة طالب، أحمد . ر . ع " 20 سنة طالب، "مايكل ، ح . م " 20 سنة طالب مصابا بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم " .

‏وبين طرف ثان‏ "محمود . ع . م . م" 57 سنة موجه بالتربية والتعليم، و"عمر . م .ع . م" 24 سنة عاطل، الطرفان يقيمان بذات الناحية، أن سبب المشاجرة لعب كرة القدم.

وتمكنت وحدة مباحث القسم من ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزة الثانى من الطرف الأول سلاح نارى عبارة عن بندقية ‏خرطوش ماركة ماجنيوم عيار 12 تحمل رقم 10319 ‏e‏ 14 و"2" طلقة من ذات العيار و"2" فارغ ، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها، تحرر عن ذلك المحضر رقم 10929 جنح القسم لسنة 2015 وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيل أحمد . ر . أ . ع بضمان مالى قدره "ثلاثة آلاف جنيه" سدد الضمان، "وإخلاء ‏سبيل الباقين من سراى النيابة .