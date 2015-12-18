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سفينة مجهولة تلقي «بقرتين» نافقتين قرب شواطيء رأس العش بالبحر الأحمر‎

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سفينة مجهولة تلقي «بقرتين» نافقتين قرب شواطيء رأس العش بالبحر الأحمر‎ سفينة مجهولة تلقي «بقرتين» نافقتين قرب شواطيء رأس العش بالبحر الأحمر‎

بقرة نافقة

عثرت قوات حرس الحدود، شمال البحر الأحمر، على بقرتين نافقتين قرب شواطئ منطقة رأس العش، وتم انتشالهما ودفنهما بشكل صحي بعد إخطار الطب البيطري وجهاز شئون البيئة للتحقيق في الواقعة.

وأكدت مصادر بجهاز شئون البيئة بالبحر الأحمر، أن الجهاز سيشكل لجنة لمعرفة السفينة التي ألقت بقرتين نافقتين على شاطئ رأس العش قرب مدينة رأس غارب، وفحص الأختام الموجودة بالبقرتين ومطابقتها بأختام السفن العابرة فى المجرى الملاحي الدولي للبحر الأحمر، لأن في جميع السفن العابرة والحاملة للابقار تختم الماشية بختم بلادها، وهي أختام معروفة لهيئة قناة السويس.

وبعد معرفة السفينة وبلد المنشأ سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها لمخالفتها لقانون البيئة والإتفاقيات الدولية.

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