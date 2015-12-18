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مظاهرات بغداد تطالب بالإصلاح وترفض الاستقطاع من رواتب الموظفين

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مظاهرات بغداد تطالب بالإصلاح وترفض الاستقطاع من رواتب الموظفين مظاهرات بغداد تطالب بالإصلاح وترفض الاستقطاع من رواتب الموظفين

> تظاهر المئات من العراقيين والناشطين المدنيين اليوم الجمعة فى ساحة التحرير وسط بغداد ومدن جنوب العراق مجددين مطالبتهم بتفعيل الإصلاحات فى مؤسسات الدولة ومحاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة مرددين شعار" خبز.. حرية.. دولة مدنية" ورافعين الأعلام العراقية.

واستنكروا استقطاع نسبة 3% من رواتب الموظفين والمتقاعدين فى الموازنة الاتحادية لعام 2016 التى أقرها البرلمان يوم/الأربعاء/ الماضى والتى رفعت مخصصات الحشد الشعبى والنازحين وابقت على نسبة 17% منها للبيشمركة رغم المطالبة بتخفيضها إلى 13% وفقا لتعداد السكان.

وشهدت مظاهرة ساحة التحرير حضورا لعدد كبير من العاملين فى الشركات الصناعية الذين شددوا على ضرورة الاهتمام بالصناعة الوطنية ودعمها وتوفير احتياجاتها من أجل النهوض باقتصاد العراق.
>كما شهدت مدن محافظات جنوب العراق فى كربلاء وبابل وذى قار والديوانية وميسان والمثنى تظاهرات مماثلة طالب المشاركون بها بتنفيذ إصلاحات أوسع ونددوا بقرار الاستقطاع من رواتب الموظفين والمتقاعدين.

ويتظاهر العراقيون يوم/الجمعة/ من كل أسبوع اعتبارا من 31 يوليو الماضى بساحة التحرير وسط العاصمة العراقية (بغداد) وعدد من المدن العراقية، والتى تطالب بمحاربة الفساد وتحقيق الإصلاحات التى دعا إليها رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى ووافق عليها البرلمان، وتدعمها المرجعية الشيعية العليا بالعراق، والتى أكدت على ضرورة ملاحقة ومحاسبة الفاسدين الكبار واسترجاع الأموال المنهوبة، والإسراع فى تنفيذ برنامج الإصلاح.
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مصر 365