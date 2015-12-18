أخبار الأردن اليوم.. الأردن يرحب بقرار مجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب

ركزت أخبار الأردن اليوم على العديد من التقارير، ومن بين أخبار الأردن اليوم، رحب الأردن على لسان وزير المالية عمر ملحس بالقرار الذى اتخذه مجلس الأمن الليلة الماضية بشأن مكافحة تمويل الإرهاب والذى صوت الأردن لصالحه، مؤكدا ضرورة تقويض قدرات عصابة داعش الإرهابية بما فيها القدرات المالية.

وقال ملحس فى كلمة الأردن التى ألقاها خلال اجتماع المجلس: إن الجرائم الإرهابية البشعة المُرتكبة من قبل التنظيمات الإرهابية، بما فيها داعش تبرهن بشكل لا لبس فيه أن الإرهابيين يسعون للنيل من قيم العيش المشترك لنا جميعا.

ومن أخبار الأردن اليوم أيضا، نظمت فعاليات شعبية وحزبية وشبابية بعد صلاة الجمعة وقفة تضامنية أمام مسجد الجامعة الأردنية فى عمان، نصرة للمسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسى الشريف.

وردد المشاركون فى الوقفة شعارات وكلمات تؤكد الوقوف إلى جانب الأهل فى القدس الشريف وتندد بالاعتداءات الوحشية جراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة وما يرافقها من حملات قتل وحشية فى الأراضى المقدسة.

وحيا المشاركون أهل الأردن، الذى تشكل حدوده مع العدو الصهيونى أطول خط من خطوط المواجهة وأشادوا بتضحيات الأردنيين أهل الحشد والرباط.

وقال المشاركون "لن ننسى المجازر والحروب التى ارتكبت بحق أبنائنا فى حرب 1948 ونكسة 1967 ومذبحة دير ياسين وكفر قاسم والقنابل والدبابات التى فتكت بأهل غزة، كما لا ننسى شهداءنا فى معركة الكرامة التى سطر فيها الجيش العربى الأردنى أروع التضحيات".

ومن أخبار الأردن اليوم، حازت شركة الأولى الأردنية لخدمات المؤتمرات والحفلات على الجائزة الماسية العالمية فى مجال التميز بجودة الخدمات، فى حفل توزيع الجوائز الدولى للتميز فى الجودة، الذى أقيم فى العاصمة النمساوية فيينا بتنظيم من الجمعية الأوروبية لأبحاث الجودة ايسكور ESQR) 2015).

وقال رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذى للأولى أحمد شقور فى تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا): إن الشركة نالت الجائزة هذا الشهر لتصبح بذلك أول شركة عربية لخدمات الحفلات والمؤتمرات تحظى بهذا التكريم العالمى، تقديراً لالتزامها بتوفير خدمات عالية الجودة لعملائها فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدار أكثر من 10 سنوات.

وأضاف أن جائزة الماس الدولية للتميز فى الجودة، التى أطلقتها الجمعية الأوروبية تمنح للشركات والمنظمات ورجال الأعمال المتميزين فى عالم الأعمال بشكل سنوى.