مصادر فلسطينية: حماس ستدفع بمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة

قالت مصادر فلسطينية من قطاع غزة إن حركة حماس تفكر جديا فى الدفع بمرشح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدة أن طموحات الحركة فى تولى رئاسة فلسطين بدأت بالقيادات السياسية للحركة لبحث الأمر فى الآونة الأخيرة، وذلك فى ظل حالة الانقسام التى ضربت الفصائل الفلسطينية وحالة الإقصاء من المشهد التى تشعر بها حماس، وفقا للمصدر.

وأكدت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من قطاع غزة، مساء الجمعة، أن قيادات حماس بالداخل تبحث الدفع بـ"شخصية وطنية من الحركة" لخوض الانتخابات الرئاسية الفلسطينية حال صدور مرسوم رئاسى يحدد موعد الانتخابات المقبلة، مشيرة إلى أن العقبة التى تواجه الحركة هى مدى تقبل بعض الدول العربية والقوى الغربية للدفع بمرشح من حماس.

وأوضحت المصادر أن "حالة الجمود السياسى" الفلسطينى فى ظل ممارسة دولة الاحتلال الإسرائيلى لأبشع أنواع الإرهاب، وافتقاد السلطة لآليات لجم إسرائيل عن إرهابها الذى تمارسه بحق أبناء الشعب الفلسطينى من إعدامات ميدانية واعتقالات وهدم منازل المدنيين، إضافة لعدم إلغاء السلطة الفلسطينية للاتفاقات الموقعة مع إسرائيل فى ظل عدم التزام تل أبيب بالاتفاقيات المبرمة مع الجانب الفلسطينى.