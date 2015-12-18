أخبار سوريا اليوم.. أمريكى من أصول مصرية حاول الانضمام لجبهة النصرة

ركزت أخبار سوريا اليوم على العديد من التقارير، ومن بين أخبار سوريا اليوم، قالت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية إن أمريكيا من أصل مصرى مقيم بولاية كاليفورنيا اتهم بمحاولة الانضمام لجماعة إرهابية فى سوريا، بعدما أعرب عن حبه لزعيم جماعة جبهة النصرة وحاول أن يستقل طائرة متجها إلى المنطقة، حسبما أفادت السلطات.

وأوضحت الوكالة أن آدم الشافى البالغ من العمر 22 عاما قد قال إنه غير مذنب فى اتهامه بمحاولة تقديم دعم مالى أو موارد لجماعة إرهابية أجنبية، وفقا لوثائق المحكمة، وكان الشافى قد أعرب فى مكالمات هاتفية مع أصدقائه فى وقت سابق هذا العام عن حبه لزعيم جبهة النصرة، وقال إنه ينوى الموت مع التنظيم، وفقا لإفادة مسئول بالإف بى آى فى القضية، وتم الكشف عن لائحة اتهام الشافى أمس، الخميس.

وتم تنبيه السلطات بشأن هذا الشاب بعدما أبلغ والده السفارة الأمريكية بالقاهرة عن فقدانه فى أغسطس 2014 خلال زيارة لعائلته فى مصر، وقال إن نجله ربما كان يتتبع القادة المتطرفين إلكترونيا.

وعاد الشافى لعائلته وللولايات المتحدة، ووضعته المباحث الفيدرالية تحت الرقابة بعدما علمت أنه وصديقه قد سافرا إلى تركيا، والتى تعد نقطة مرور المقاتلين الأجانب إلى سوريا، بحسب الإف بى آى.

وتم توقيف الشافى فى 30 يونيو فى مطار سان فرانسيسكو الدولى وهو على وشك ركوب طائرة متجهة إلى تركيا، وقال لعملاء المباحث الفيدرالية إنه كان يعمل مطور شبكات ولم يعد يرغب فى العيش فى الولايات المتحدة، لكنه نفى أنه كان ذاهبا لتركيا للدخول إلى سوريا والانضمام لتنظيم إرهابى، وتم اعتقاله بعد عدة أيام.

ومن أخبار سوريا اليوم، قالت قوة المهام المشتركة فى بيان اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة وحلفاءها نفذوا، أمس الخميس، 22 ضربة جوية جديدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية فى العراق وسوريا.

وقال البيان إن التحالف شن ثلاث غارات فى سوريا فى مدينتين دمرت موقعا لمدافع الهاون وموقعين قتاليين تابعين للتنظيم، وفى العراق نفذ التحالف 19 ضربة جوية فى سبع مدن استهدفت وحدات تكتيكية، ودمرت أسلحة ومركبات وبرجا للمراقبة وأهدافا أخرى.