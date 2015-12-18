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بالصور.. الشرطة الإسرائيلية: القبض على فلسطينى عقب محاولة هجوم

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بالصور.. الشرطة الإسرائيلية: القبض على فلسطينى عقب محاولة هجوم بالصور.. الشرطة الإسرائيلية: القبض على فلسطينى عقب محاولة هجوم
قالت الشرطة الإسرائيلية إنه تم إطلاق النار على فلسطينى وجرحه بعد محاولة ضرب سيارته فى القوات عند نقطة تفتيش فى الضفة الغربية. ثم تم القبض على الرجل.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمرى إن المعتدى أسرع نحو الجنود والشرطة عند حاجز قلنديا شمال القدس. وأضافت أنه خرج من سيارته وبدأ فى التوجه إلى القوات الإسرائيلية.

وتابعت السمرى إن المهاجم الذى أصيب فى ساقه رجل فى الثلاثينات من العمر من قرية ترمسعيا فى الضفة الغربية. ولم يصب أى إسرائيلي.

هجوم اليوم الجمعة هو الأحدث فى العمليات الفلسطينية شبه اليومية من إطلاق النار والطعن وغيرها من الهجمات التى أسفرت عن مقتل 19 إسرائيليا منذ منتصف سبتمبر. وقتل 116 فلسطينيا على الأقل برصاص الجيش الإسرائيلي، بينهم 79 فلسطينيا تقول إسرائيل إنهم مهاجمون.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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