وزارة الصحة تؤكد سلامة دواء " نيوروفين"

أكدت وزارة الصحة أن دواء "نيوروفين" المنتج البريطاني والمصنع من شركة ريكيتبنفايزر والمسجل بالدولة منذ فترة وله ستة أصناف دوائية ذات جرعات مختلفة سليم تماما وخالي من أية تحذيرات طبية.

وصرح الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسات الصحة العامة والتراخيص نائب رئيس اللجنة العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية بالدولة أن ما يتم تداوله من خلال وسائل التواصل الإجتماعي عن الصنف الدوائي المذكور فهو غير صحيح من الجانب العلمي.

وأشار الى أنه لم تصدر أية تحذيرات على هذا الصنف الدوائي من هيئة الدواء و الغذاء الإمريكية و كذلك عن الهيئة الأوربية للدواء و الهيئة الأسترالية للدواء.

وأن سحب هذا الصنف الدوائي لكافة الجرعات في أستراليا كان بسبب قرار قضائي من المحكمة الأسترالية وذلك بناء على طلب من هيئة حماية المستهلك في أستراليا وان السبب وراء ذلك أن النظام في أستراليا و المملكة المتحدة يسمح لديها بأن تقوم مصانع الأدوية بصنع نفس الصنف الدوائي المبتكر ذات الإسم التجاري المسجل مع نفس المادة الفعالة لأدوية شركات عالمية آخرى مما يكون نوعا من التضليل للمستهلك في هذه الدول أي و جود نفس الأدوية بنفس المادة الفعالة بنفس الإسم ومن شركات مختلفة وعليه طلبت هيئة حماية المستهلك في أستراليا بسحب المنتج البريطاني من السوق الأسترالي والإبقاء على نفس الدواء من شركات أسترالية.

وقد استلمت وزارة الصحة بالإمارات خطاباً رسمياً بهذا المدلول وأكدت الشركة البريطانية أنه ليس هنالك أية تحذيرات على هذا الصنف الدوائي ولم تحدث أية حالات وفاة بسبب هذا الدواء.

وتؤكد وزارة الصحة أهمية عدم تداول مثل هذة الإدعاءات التي تسبب الفزع بين المجتمع و ليس لها مصادر رسمية وإن تداول هذه الإدعاءات لها تداعيات صحية غير محمودة و مخالفة للقانون و مخالفة لنظام الإعلانات الصحية الصادرة بقرار مجلس الوزراء الموقر.

وأن النظام في استراليا والمملكة المتحدة يسمح للشركة أن تحتوي على اكثر من اسم تجاري لأي منتج يحتوي على نفس المادة الفعالة ونفس التركيز .